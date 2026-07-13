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مدیر امور عشایری استان کرمانشاه گفت : با اختصاص 33دستگاه کامیون تانکردار برای آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان به صورت هفتگی عملیات آبرسانی سیار به ۴۵۰۰ خانوار عشایری استان انجام می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،اسفندیار کاظمی گفت : امسال سه دستگاه تانکر به ناوگان آبرسانی اضافه شده و در ماههای آینده هم هفت دستگاه دیگر که هماکنون در مرحله پلاکگذاری هستند، به این ناوگان ملحق خواهند شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آبرسانی سیار به ۴۵۰۰ خانوار عشایری بهصورت هفتگی انجام میشود، افزود: بیشترین جمعیت عشایری که نیاز به آبرسانی سیار دارند، در شهرستان کرمانشاه مستقر هستند.
مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با بیان اینکه سهمیه آب بر مبنای تعداد دام و خانوار تعیین میشود، افزود: تابستان امسال به دلیل گرمای شدید، مصرف آب بهویژه در دامها به شدت افزایش یافته است، بهطوریکه نیاز روزانه دام سبک از پنج لیتر در شرایط عادی به ۱۵ تا ۲۰ لیتر رسیده است. در چنین شرایطی تأمین آب برای گلههای بزرگ با جمعیت هزار تا دو هزار راس با مشکلاتی همراه است که در تلاشیم با مدیریت توزیع آب اجازه ندهیم به عشایر فشار وارد شود.
وی توضیح داد: برای تامین آب شرب بهداشتی مورد نیاز خانوارهای عشایری استان که نیاز به آبرسانی سیار دارند، مشکلی نداریم.
وی در ادامه با بیان اینکه برای خدماترسانی مطلوب به عشایر در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه آبرسانی سیار نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم، تاکید کرد: با توجه به اینکه میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی و آبرسانی برای عشایر استان در سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود، درخواست داریم برای خدماترسانی مطلوب به جامعه عشایری، هم میزان اعتبارات و هم درصد تخصیصها در سال جاری افزایش یابد.