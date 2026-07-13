پیشبینی برداشت ۱۵ هزار تن گیلاس از باغهای شهرستان کرج
گیلاس بهعنوان یکی از مهمترین میوههای هستهدار شهرستان کرج و مناطق کوهستانی جاده چالوس، این روزها در اوج فصل برداشت قرار دارد، پیشبینی میشود امسال از حدود ۸۰۰ هکتار باغ گیلاس این شهرستان، حدود ۱۵ هزار تن انواع گیلاس برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، پیشبینی میشود امسال از حدود ۸۰۰ هکتار باغ گیلاس این شهرستان، حدود ۱۵ هزار تن انواع گیلاس برداشت شود، برداشت گیلاس در باغهای کرج تا اواخر تیرماه ادامه دارد.شهرستان کرج با برخورداری از باغهای گسترده در مناطق کوهستانی و ارتفاعات جاده چالوس، یکی از قطبهای تولید گیلاس در استان البرز به شمار میرود و کیفیت مطلوب این محصول، هر ساله بخش مهمی از نیاز بازار داخلی را تأمین میکند.
برداشت گیلاس در باغهای کرج معمولاً از اواخر خرداد آغاز میشود و در مناطق مرتفع جاده چالوس تا اواخر تیرماه ادامه دارد. باغداران میگویند محصول امسال حاصل یک سال تلاش مستمر، از هرس زمستانه و مراقبت از شکوفههای بهاری گرفته تا آبیاری، تغذیه و مقابله با آفات و سرمازدگی است.
کارشناسان بخش باغبانی معتقدند حفظ و توسعه باغهای گیلاس نیازمند حمایت بیشتر از باغداران، تسهیل دسترسی به بازارهای فروش و توسعه روشهای نوین تولید است؛ زیرا این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای صادراتی نیز دارد.
در روزهای پایانی فصل برداشت، عملیات «کلگیری» در برخی باغهای نمونه شهرستان کرج انجام میشود تا میزان واقعی عملکرد باغ در واحد سطح اندازهگیری و برای ثبت رکوردهای تولید در استان البرز ارزیابی شود.
به گفته مسئولان بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری و استفاده از دانش روز باغداری میتواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد باغهای گیلاس و تثبیت جایگاه البرز در تولید محصولات باغی باکیفیت کشور داشته باشد.