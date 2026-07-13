به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی،سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد، با اعلام این خبرگفت: در این حادثه که شب گذشته رخ داد؛ متأسفانه با تایید تیم اورژانس، فرد مذکور که برای شنا وارد استخر نسبتا عمیق شده بود، جان خود را از دست داد.



سرآتشیار معین رضا فرخنده، افزود: بلافاصله تیم غواصی تخصصی از ایستگاه ۵۵ به محل حادثه اعزام شد. همکاران ماپس از حدود ۲۰ دقیقه جستجوی مداوم، موفق به یافتن پیکر این فرد شدند.



سرآتشیار فرخنده در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این شهروند، بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استخرها تأکید و خاطرنشان کرد: همکاران ما در آتش نشانی همواره با آمادگی کامل در خدمت شهروندان هستند و در این حادثه نیز نهایت دقت و تلاش خود را به کار گرفتند.