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دبیرخانه جام باشگاههای کتابخوانی، از آغاز رویداد جنبی «همیار ترویج کتابخوانی» در ششمین دوره این رویداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، به نقل از روابطعمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ «همیار ترویج کتابخوانی» یکی از برنامههای جنبی ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان است تا فضایی برای گفتوگو، یادگیری و انتقال تجربه میان مروجان کتابخوانی در سراسر کشور فراهم کند؛ چراکه راهاندازی و مدیریت یک باشگاه کتابخوانی، علاوه بر علاقه و انگیزه، نیازمند تجربه، تبادل ایده و همراهی با افرادی است که این مسیر را پیمودهاند.
این برنامه در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله نخست، نشستهای گروهی و مرحله دوم، همراهی فردی و مشاوره اختصاصی است. در آغاز رویداد، مجموعهای از نشستهای آنلاین گروهی برگزار میشود تا کارشناسان و مروجان درباره مهمترین موضوعات مرتبط با راهاندازی و اداره باشگاههای کتابخوانی گفتوگو کنند. شرکتکنندگان در مرحله نخست میتوانند پرسشهای خود را مطرح کنند، با چالشهای مشترک آشنا شوند و از تجربههای موفق دیگران بهره بگیرند.
شرکتکنندگان میتوانند در فضایی تعاملی از تجربههای یکدیگر در باب موضوعاتی مانند «راهاندازی باشگاه کتابخوانی در مدرسه، کتابخانه یا محله»، «انتخاب کتاب متناسب با گروههای سنی»، «طراحی فعالیتهای خلاقانه پیرامون کتاب»، «جذب و حفظ اعضای باشگاه»، «تعامل با خانوادهها و مدارس»، «مدیریت جلسات کتابخوانی»، «مستندسازی فعالیتها» و «آمادگی برای حضور در جام باشگاههای کتابخوانی»، استفاده کنند.
پس از پایان نشستهای گروهی در مرحله دوم، ارتباط میان شرکتکنندگان و همیاران ادامه پیدا میکند. هر مروج کتابخوانی میتواند متناسب با شرایط و نیاز باشگاه خود، بهصورت فردی با کارشناسان و مروجان باتجربه در ارتباط باشد و درباره مسائل، ایدهها و چالشهای خود مشورت بگیرد.» همیار ترویج کتابخوانی» تنها یک دوره آموزشی نیست؛ بلکه تلاشی برای شکلگیری یک جامعه یادگیرنده است که در آن مروجان کتابخوانی بتوانند از تجربههای یکدیگر بیاموزند، ایدههای تازه خلق کنند و با همراهی یکدیگر، باشگاههای کتابخوانی پویاتر و اثربخشتری در سراسر کشور شکل دهند.