به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: در نخستین مرحله، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده اما موفق به تشرف نشده‌اند، امکان ثبت اعلام آمادگی خود را در سامانه «حج من» پیدا کردند .

حجت‌الاسلام حسین اژدری افزود: دیگر دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، در روزهای آینده و متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده وارد این فرآیند خواهند شد.

وی گفت: طبق برنامه اعلام‌شده، دارندگان قبوض حج تا پایان مهر ۱۳۸۶ از ۲۷ تیر می‌توانند ثبت‌نام کنند. دارندگان قبوض تا پایان آذر ۱۳۸۶ نیز از ۲۹ تیر امکان ثبت‌نام خواهند داشت.

حجت‌الاسلام حسین اژدری گفت:همچنین دارندگان قبوض تا پایان دی ۱۳۸۶ از ۳۱ تیر می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام را انجام دهند.

وی گفت: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، لازم است اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir تکمیل یا به‌روزرسانی کنند

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: اگر ظرفیت موجود تکمیل نشود، اولویت‌های بعدی به‌تدریج برای ثبت‌نام فرا خوانده می شوند.