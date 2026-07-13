به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: درمرحله نخست، ثبت‌نام اولویت‌های حج ۱۴۰۶، ویژه ۵ هزار و ۳۰۰ زائری که در سال گذشته موفق به تشرف نشدند، فعال شده است.

حجت‌الاسلام حسین اژدری افزود:با توجه به آمار جاماندگان سال گذشته، برنامه جدید ثبت‌نام از دیروز آغاز شده و اولویت اصلی در این مرحله، مربوط به زائرانی است که علیرغم داشتن شرایط لازم در سال گذشته، موفق به تشرف به سرزمین وحی نشدند.

وی با اشاره به آمار استان اصفهان افزود: سال گذشته حدود ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان استان اصفهان واجد شرایط اعزام بودند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر موفق به تشرف شدند و اکنون حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر به عنوان جاماندگان در اولویت ثبت‌نام قرار دارند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با تأکید بر مهلت تعیین‌شده برای این گروه گفت: برای ساماندهی دقیق‌تر، یک بازه زمانی هفت‌روزه به عنوان اولویت اول برای جاماندگان سال گذشته در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود در این مهلت مقرر نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام کنند.

حجت‌الاسلام حسین اژدری افزود: دیگر دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، در روزهای آینده و متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده وارد این فرآیند خواهند شد.

وی گفت: طبق برنامه اعلام‌شده، دارندگان قبوض حج تا پایان مهر ۱۳۸۶ از ۲۷ تیر می‌توانند ثبت‌نام کنند. دارندگان قبوض تا پایان آذر ۱۳۸۶ نیز از ۲۹ تیر امکان ثبت‌نام خواهند داشت.

حجت‌الاسلام حسین اژدری گفت:همچنین دارندگان قبوض تا پایان دی ۱۳۸۶ از ۳۱ تیر می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام را انجام دهند.

وی گفت: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، لازم است اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir تکمیل یا به‌روزرسانی کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: اگر ظرفیت موجود تکمیل نشود، اولویت‌های بعدی به‌تدریج برای ثبت‌نام فرا خوانده می شوند.