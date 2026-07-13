ترافیک در محور هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران سنگین و تردد در محور چالوس روان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در محور هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران سنگین و تردد در محور چالوس روان گزارش شده است.

اکنون ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه تهران–پردیس محدوده کمربندی جنوبی بومهن و آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک سنگین است.

تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس–تهران روان است.

همه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.