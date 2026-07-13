مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، ضمن دیدار با خانواده شهید مصطفی خدادادی، از شهدای ارتش در جنگ رمضان، ضمن تسلیت و تجلیل از ایثارگری ارزشمند این شهید، بر جایگاه رفیع و بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، ضمن دیدار با خانواده شهید مصطفی خدادادی، از شهدای ارتش جمهوری اسلامی در جنگ رمضان، ضمن تسلیت و تجلیل از ایثارگری ارزشمند این شهید، بر جایگاه رفیع و بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

دیدار با خانواده شهید خدادادی دیدار با خانواده شهید خدادادی دیدار با خانواده شهید خدادادی

رضایی، با اشاره به نقش کلیدی خانواده‌ها در مسیر هدایت اجتماعی، به بازخوانی شکوه صبر و استقامت همسران شهدا پرداخت و آنان را نماد تجلی صبوری و اقتدار زینبی دانست. وی افزود: همسران شهدا، با ایستادگی در کنار مردان میهن، الگویی ماندگار برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر جاری شهادت هستند.