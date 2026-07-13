برپایی جشنواره سوغات اقوام ایرانی و صنایع‌دستی در نظر آباد

جشنواره سوغات اقوام ایرانی و صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی شهر‌های مختلف کشور و استان البرز در شهرستان نظرآباد آغاز به کار کرد.