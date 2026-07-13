برپایی جشنواره سوغات اقوام ایرانی و صنایعدستی در نظر آباد
جشنواره سوغات اقوام ایرانی و صنایعدستی با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و بومی شهرهای مختلف کشور و استان البرز در شهرستان نظرآباد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، در جشنواره سوغات اقوام و صنایع دستی نظرآباد ۴۴ غرفه شامل انواع غذاهای سنتی، محصولات خانگی، هنرهای دستی، انواع غذاهای محلی و سوغات اقوام در دسترس عموم قرار گرفته است. در این نمایشگاه، سوغات تمام استانهای کشور از جمله کرمانشاه، یزد، گیلان، قم، البرز، مرکزی، اصفهان و تهران عرضه شده است.
غرفهداران همچنین جاذبههای گردشگری و طبیعی را از طریق بستههای فرهنگی در اختیار علاقمندان قرار میدهند. این جشنواره تا ۱۰ مردادماه سال جاری، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ دایر است.