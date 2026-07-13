بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ دوم محسن منفردیان با اشاره به پایش مستمر آبهای استان از سوی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات و تعامل سازنده و هدفمند با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در راستای مقابله با صید غیرمجاز، اظهار کرد: در این راستا در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با صید مخرب، غیرمجاز و خارج از فصل ترال و همچنین کنترل شناورهای صیادی استان، پس از دریافت اخبار دقیق از منابع محلی و انجام هماهنگیهای لازم، یک فروند موتورلنج صیادی در محدوده لنگرگاه بوشهر شناسایی و در یک عملیات مشترک از سوی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، فرماندهی مرزبانی استان و همراهی فرمانده و عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر، توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی از این شناور حامل آبزیان صید شده که متعلق به اسکله صیادی صلحآباد بوشهر بود، کارشناسان صید و صیادی ادارهکل شیلات استان بوشهر پس از بررسی محموله صید، احراز کردند که صید موجود با استفاده از روش ممنوعه ترال انجام شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه حدود ۳ هزار کیلوگرم آبزی از این شناور کشف شد، تصریح کرد: در میان آبزیان صید شده، تعدادی کوسه ماهی نیز مشاهده شد که صید آنها مشمول ضوابط و مقررات حفاظتی است.
سرهنگ منفردیان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در برخورد با متخلفان صید و صیادی یادآور شد: برای شناور یادشده پرونده تخلف تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.
وی از همکاری و همراهی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در اجرای گشتهای مشترک دریایی قدردانی کرد و گفت: حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با روشهای مخرب صید، نیازمند تداوم همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت صیادان قانونمند است.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان با بیان اینکه صید ترال (کفروب) یکی از خطرناکترین روشهای صیادی است، اظهار کرد: این شیوه مخرب، به دلیل جارو کردن کف دریا، نه تنها ذخایر آبزیان نسلهای آینده را از بین میبرد، بلکه زیستگاههای حساس مرجانی و بسترهای زادآوری ماهیان و میگو را نیز با تخریب جدی مواجه میکند.
وی تصریح کرد: صید ترال به عنوان یک تهدید جدی برای پایداری اقتصاد دریامحور استان بوشهر محسوب میشود؛ چرا که این روش با حذف بیرویه صید ضمنی و نابودی بچه ماهیها، فرصت بازسازی ذخایر را از دریا میگیرد.
سرهنگ منفردیان با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل این وضعیت تصریح کرد: با بهرهگیری از توان نیروهای گشت دریایی و استفاده از تجهیزات نظارتی مدرن، تمامی پهنههای آبی استان به طور مستمر رصد میشود. ما به صورت شبانهروزی نسبت به شناسایی شناورهای متخلف که اقدام به استفاده از تورهای غیرمجاز ترال میکنند، عمل کرده و با همکاری مراجع قضایی، بدون هیچگونه اغماضی با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد.