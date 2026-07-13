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همزمان با ایام بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردم در نقاط مختلف استان کرمان با حضور در تجمعهای شبانه، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،اقشار مختلف مردم با حضور در میدانها، مساجد و اماکن پیشبینیشده، ضمن قرائت قرآن، مرثیهسرایی و عزاداری، بر ادامه راه شهیدان و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسمها با سردادن شعارهای حماسی و اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب، با آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تجدید بیعت کردند.
تجمعهای شبانه مردم در شهرهای مختلف استان کرمان با حضور گسترده خانوادهها، جوانان و هیئتهای مذهبی در فضایی آکنده از شور، همبستگی و معنویت برگزار شد.