مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در دیدار با خانواده پاسدار شهید، سید علی موسوی هوایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت تداوم راه شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در دیدار با خانواده پاسدار شهید، سید علی موسوی هوایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت تداوم راه شهدا تأکید کرد.

رضایی در این دیدار با ادای احترام به جایگاه رفیع شهید هوایی، از فداکاری‌ها و رشادت‌های این شهید سرافراز در دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) و تأمین امنیت کشور قدردانی کرد.

رضایی در سخنانی ضمن اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید عزیز افزود: شهید سید علی موسوی هوایی نمونه بارزی از یک پاسدار ولایتمدار بود. روحیه جهادی، عشق به خدمت بی‌منت و وفاداری عمیق ایشان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، چراغ راهی برای نسل جوان و تداوم مسیر خدمت‌رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه افزود: اقتدار امروز کشور، مرهون خون پاک شهدایی است که با بصیرت و شجاعت در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادند. دیدار با خانواده شهدا نه تنها وظیفه‌ای اخلاقی، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با ارزش‌هایی است که این بزرگواران برای آن جان خود را تقدیم کردند.

در پایان این نشست، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح تقدیر، از صبر و استقامت خانواده شهید هوایی به‌عنوان پرچمداران واقعی راه ایثار و مقاومت تجلیل به عمل آورد.

خانواده شهید سید علی هوایی نیز در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از خصایل نیکوی این شهید گرانقدر، بر تداوم راه ایشان در پاسداری از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

سردار موسوی هوایی از پیشکسوتان واحد تخریب قرارگاه خاتم در دوران دفاع مقدس و از متخصصین تخریب و انفجارات و از فرماندهان مدافع حرم بود که با توجه به حجم بالای مهمات عمل نکرده به جای مانده از جنگ تحمیلی سوم وارد این کارزار شد تا روند عادی زندگی را به مردم سرزمینش بازگرداند و در همین مسیر، همراه همرزمان خود به شهادت رسید.