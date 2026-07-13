آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی البرز برای اعزام زائران مراسم اربعین حسینی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به آغاز برنامهریزیها و اجرای اقدامات زیرساختی، خدماتی و حملونقلی برای سفرهای اربعین، گفت: آمادهسازی محورهای مواصلاتی، ساماندهی ناوگان، تأمین رانندگان کمکی و برنامهریزی برای پیشفروش بلیت از جمله اقدامات پیشبینی شده برای خدمترسانی به زائران اربعین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، داریوش باقرجوان گفت: برنامهریزی برای مراسم اربعین حسینی از مدتها قبل آغاز شده است. استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منتهی به مرزهای اربعین، هر ساله علاوه بر خدماترسانی به مسافران استان، میزبان حجم قابل توجهی از تردد زائران سایر استانها است، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی و محورهای مواصلاتی باید بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات باشند و موضوع ایمنی نیز بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد. قراردادهای متنوعی در زمینه بهسازی رویه آسفالت، نصب و بهسازی تابلوها و علائم، روشنایی و سایر اقدامات مرتبط با ایمنی راهها در حال اجراست تا در ایام اربعین تردد روان در محورهای مواصلاتی برقرار باشد.
وی افزود: ناوگان فعال پایانههای مسافری در ایام اربعین براساس میزان تقاضای سالهای گذشته و با در نظر گرفتن ضریب رشد سفرها، به مرزهای اربعین اعزام خواهد شد. همچنین تعدادی اتوبوس فعال در سرویسدهی به کارخانهها، صنایع و واحدهای تولیدی شناسایی شدهاند که حدود ۱۲۰ دستگاه از این ناوگان نیز برای مشارکت در جابهجایی زائران اعلام آمادگی کردهاند و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی به ناوگان حملونقل عمومی استان اضافه خواهد شد.
وی گفت: پیشفروش بلیت سفرهای اربعین همزمان با اعلام ستاد مرکزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهصورت یکپارچه در کشور و در استان البرز آغاز خواهد شد. همچنین برای سفرهای بازگشت از مرزهای اربعین نیز پیشفروش انجام میشود تا زائران بتوانند با برنامهریزی و در زمان مقرر به استان بازگرد.