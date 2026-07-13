به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد؛ این اجلاس با شعار «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راهکار‌های پیش‌رو» به میزبانی دولت پاکستان در حال برگزاری است.

در این نشست، ریاست دو ساله کنفرانس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی به طور رسمی از مصر به پاکستان واگذار می‌شود و انتظار می‌رود «اعلامیه اسلام‌آباد» به همراه چندین قطعنامه مهم درباره توسعه، حمایت و توانمندسازی زنان در کشور‌های اسلامی به تصویب برسد.

در نخستین روز اجلاس، نشست‌های فنی و تخصصی برگزار شد که طی آن دستور کار کنفرانس به تصویب رسید و روند اجرای برنامه اقدام سازمان همکاری اسلامی برای پیشرفت زنان مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگان همچنین درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زنان در جهان اسلام از جمله توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ارتقای دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی، افزایش فرصت‌های اقتصادی، گسترش مشارکت مالی، حضور مؤثر زنان در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تقویت نقش آنان در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال تبادل نظر کردند.

در این نشست‌ها، ریاست هشتمین دوره کنفرانس گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب برنامه‌های سازمان همکاری اسلامی برای ارتقای جایگاه زنان ارائه کرد و گزارش‌های نهاد‌های تخصصی فعال در حوزه توسعه زنان نیز بررسی شد.

در حاشیه اجلاس، زهرا بهروزآذر با وجیهه قمر، وزیر مشاور آموزش و پرورش پاکستان دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه زنان، خانواده، آموزش و توانمندسازی بانوان گفت‌و‌گو کرد.

همچنین در ادامه دیدار‌های دوجانبه «سناتور اعظم نذیر تارر» وزیر دادگستری و حقوق بشر پاکستان با معاون رئیس جمهور ایران دیدار کرد.

در این نشست جمعی از مسئولان وزارت حقوق بشر پاکستان، اعضای هیئت ایرانی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان حضور داشتند.

قرار است معاون رئیس‌جمهور ایران نیز در نشست وزیران، سیاست‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده را تشریح کرده و دیدگاه‌های تهران درباره تقویت همکاری‌های کشور‌های اسلامی برای ارتقای جایگاه و توانمندسازی زنان ارائه کند.

معاون رئیس جمهور در اسلام‌آباد: زنان ایرانی الگوی پیشرفت بانوان در جهان اسلام هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نهمین اجلاس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی (OIC) در اسلام‌آباد، حضور ایران در این اجلاس را فرصتی برای معرفی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های زنان کشور در سطح جهان اسلام توصیف کرد.

زهرا بهروزآذر با اشاره به جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بین‌المللی بزرگ پس از سازمان ملل متحد با عضویت ۵۷ کشور اسلامی، گفت: این اجلاس فرصت ارزشمندی برای تقویت همکاری میان کشور‌های اسلامی و حمایت از منافع مشترک جهان اسلام به ویژه در حوزه زنان، فراهم کرده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه هیئت ایرانی در نشست‌های رسمی، کمیته‌های تخصصی، کارگروه‌ها و برنامه‌های جانبی اجلاس حضور فعال داشته است، افزود: در این اجلاس گزارش جامعی از پیشرفت‌ها، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف ارائه شد و این موفقیت‌ها با افتخار در اختیار کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی قرار گرفت.

بهروزآذر همچنین از برگزاری چندین دیدار دوجانبه در حاشیه اجلاس خبر داد و گفت: در این سفر با وزیر امور زنان و حقوق بشر پاکستان، وزیر مشاور آموزش و پرورش این کشور و همچنین وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی بنگلادش دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها، تبادل تجربیات و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه زنان و خانواده گفت‌و‌گو کردیم.

وی با اشاره به اینکه دوره پیشین این اجلاس به مدت دو سال در مصر برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد: در دوره جدید ریاست پاکستان، همکاری‌های کشور‌های اسلامی در زمینه توانمندسازی زنان گسترش یابد و زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ها و دستاورد‌های زنان جهان اسلام فراهم شود.