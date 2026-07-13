به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم تا پایان هفته در استان مستقر است و موجب وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین در این ایام (بویژه بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز تا پایان هفته مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۶ و رامشیر با ۲۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۸.۸ و ۲۹.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.