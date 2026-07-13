به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا علیزاده پس از پیروزی شاگردانش مقابل هند در دومین دیدار مرحله مقدماتی والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا در چین، اظهار داشت: ابتدا خسته نباشید می‌گویم به کادر فنی و بازیکنان تیم ایران. امروز بازی خیلی سنگینی مقابل هند داشتیم، هندی‌ها در ست دوم شرایط بازی را سخت کردند.

وی با بیان اینکه انتظار این عملکرد خوب را از تیم هند نداشتیم، گفت: رفته رفته بازی را کنترل کردیم و در نهایت سه بر یک فاتح میدان شدیم.

سرمربی تیم نوجوانان ایران افزود: تیم ایران در همه فاکتور‌ها از تیم هند خیلی بهتر بود، تنها در ست دوم نتیجه را واگذار کردیم، چون در سرویس و توپ‌های اول خیلی خوب کار کردند.

علیزاده گفت: در مجموع تیم ایران در دفاع روی تور، سرویس و دریافت، از تیم هند بهتر بود و با شکست این تیم صدرنشین باقی ماندیم.

تیم زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) به وقت تهران در سومین بازی خود به مصاف بحرین می‌رود.