به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: بیش از دو و نیم تُن میوه جم برداشت شود.

اسلام بهرامی گفت: درخت جم به صورت پراکنده در باغ‌های میناب وجود دارد.

وی افزود: میوه درخت جم به رنگ قرمز تیره و تقریباً همرنگ گیلاس و مزه آن ترش و شیرین است.

بهرامی افزود: درخت جم بومی کشور‌های هند، سری لانکا، بنگلادش و اندونزی است و در نوار ساحلی و گرمسیری دنیا کشت می‌شود.

وی گفت: این میوه برای فروش به بازار‌های استان ارسال می‌شود.

برداشت جم تا اواخر مردادماه ادامه دارد.

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میوه جم موجب کاهش قند خون و سرعت جذب کربوهیدرات ها، بهبود عملکرد پانکراس و سلامت قلب می‌شود.