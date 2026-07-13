

لویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه از تولید ۵۸۶ تن گوشت مرغ در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با جوجه‌ریزی بیش از ۳۵۶ هزار قطعه در واحد‌های مرغداری، امنیت پروتئینی شهرستان با تکیه بر توان تولیدکنندگان بومی تأمین شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی حکمت‌الله همتی‌نژاد، با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت طیور در تأمین امنیت غذایی جامعه، افزود: با تلاش و فعالیت مستمر واحد‌های مرغداری شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸۶ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ واحد مرغداری گوشتی در سطح شهرستان کهگیلویه وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد ۳۰ واحد فعال بوده و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و پایداری تولید ایفا می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه در خصوص آمار جوجه‌ریزی در فصل بهار اضافه کرد: در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال، ۳۵۶ هزار و ۷۵۰ قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری شهرستان انجام شده که این حجم از تولید، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب شهرستان و آمادگی مرغداران برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های پیش‌رو است.

همتی‌نژاد تأکید کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر روند جوجه‌ریزی، زنجیره تولید، تغذیه و رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در واحد‌ها نظارت دارند تا محصولی سالم و باکیفیت به دست مصرف‌کننده برسد.

وی حمایت از تولیدکنندگان بخش طیور را از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: پیگیری مستمر برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز، ارائه خدمات فنی و آموزشی و رفع موانع بهره‌برداران، از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری و استمرار تولید در این بخش در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه افزود: با استمرار روند جوجه‌ریزی و فعالیت هدفمند واحد‌های تولیدی، روند تولید گوشت مرغ در این شهرستان با قدرت ادامه خواهد یافت و نیاز بازار مصرف به‌شکل مطلوب مدیریت و تأمین می‌شود.