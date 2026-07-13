مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه از تولید ۵۸۶ تن گوشت مرغ در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه از تولید ۵۸۶ تن گوشت مرغ در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با جوجهریزی بیش از ۳۵۶ هزار قطعه در واحدهای مرغداری، امنیت پروتئینی شهرستان با تکیه بر توان تولیدکنندگان بومی تأمین شده است. حکمتالله همتینژاد، با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت طیور در تأمین امنیت غذایی جامعه، افزود: با تلاش و فعالیت مستمر واحدهای مرغداری شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸۶ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ واحد مرغداری گوشتی در سطح شهرستان کهگیلویه وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد ۳۰ واحد فعال بوده و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و پایداری تولید ایفا میکنند. مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه در خصوص آمار جوجهریزی در فصل بهار اضافه کرد: در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال، ۳۵۶ هزار و ۷۵۰ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری شهرستان انجام شده که این حجم از تولید، نشاندهنده ظرفیت مناسب شهرستان و آمادگی مرغداران برای تأمین نیاز بازار در ماههای پیشرو است. همتینژاد تأکید کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی بهصورت مستمر بر روند جوجهریزی، زنجیره تولید، تغذیه و رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در واحدها نظارت دارند تا محصولی سالم و باکیفیت به دست مصرفکننده برسد. وی حمایت از تولیدکنندگان بخش طیور را از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: پیگیری مستمر برای تأمین نهادههای مورد نیاز، ارائه خدمات فنی و آموزشی و رفع موانع بهرهبرداران، از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهرهوری و استمرار تولید در این بخش در حال انجام است. مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه افزود: با استمرار روند جوجهریزی و فعالیت هدفمند واحدهای تولیدی، روند تولید گوشت مرغ در این شهرستان با قدرت ادامه خواهد یافت و نیاز بازار مصرف بهشکل مطلوب مدیریت و تأمین میشود.