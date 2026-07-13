دانشجوی دانشگاه پیام نور خرم‌آباد موفق شد مکمل دارویی با ماده مؤثره خرما را برای تقویت عملکرد سیستم تولیدمثل مردان ابداع و پس از تأییدات علمی، به ثبت رسمی برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشجوی دانشگاه پیام نور خرم‌آباد موفق به ثبت اختراع مکمل دارویی حاوی ماده مؤثره خرما با هدف تقویت شاخص‌های فیزیولوژیک عملکرد جنسی و سیستم تولیدمثل در مردان شد؛ این محصول پس از ارائه تست‌های اثباتی و گواهی تأیید اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی قم، در مرکز مالکیت معنوی به ثبت رسید.

امیر رایان دانشجوی دانشگاه پیام نور خرم‌آباد، موفق به ثبت اختراع «مکمل دارویی حاوی ماده مؤثره خرما جهت تقویت شاخص‌های فیزیولوژیک عملکرد جنسی و سیستم تولیدمثل در مردان» شد.

تست‌های اثباتی و گواهی تأیید اعتبار محصول به داوران سامانه مالکیت معنوی ارائه شده و این محصول پس از بررسی‌های انجام شده مورد تأیید قرار گرفته است. گواهی تأیید اعتبار این محصول توسط دانشگاه علوم پزشکی قم صادر شده است.

این اختراع با هدف تولید یک مکمل خوراکی گیاهی و میوه‌ای با ماده مؤثره خرما طراحی شده است. مواد اولیه این محصول در داخل کشور به میزان قابل توجهی قابل دسترس بوده و این مکمل بدون استفاده از مواد افزودنی شیمیایی تولید شده است.

طراح این محصول، هدف از تولید آن را کمک به بهبود اختلالات عملکرد جنسی، ارتقای سلامت زناشویی و کمک به تقویت شاخص‌های مرتبط با باروری مردان عنوان کرده است.

رایان در معرفی این اختراع اظهار کرد: مواد مغذی موجود در ترکیب این مکمل شامل ویتامین‌ها، املاح معدنی و ترکیبات مؤثر موجود در خرما بوده و می‌تواند در تقویت قوای جسمی، افزایش میل جنسی و بهبود برخی شاخص‌های مرتبط با عملکرد سیستم تولیدمثل مردان نقش داشته باشد.

به گفته وی برخی داروهای شیمیایی مورد استفاده برای مشکلات عملکرد جنسی، اگرچه اثرگذاری سریع دارند، اما ممکن است با عوارضی مانند سردرد، تغییرات فشار خون، مشکلات گوارشی، برافروختگی صورت، گرفتگی بینی، مشکلات قلبی، تغییرات بینایی و شنوایی همراه باشند. این اختراع با رویکرد استفاده از ترکیبات طبیعی، به دنبال ارائه مکملی با کمترین عوارض جانبی است.

بسیاری از اختلالات عملکرد جنسی می‌توانند ریشه در عواملی مانند استرس، دیابت، مشکلات هورمونی و سبک زندگی داشته باشند و مصرف دارو بدون بررسی عوامل زمینه‌ای، ممکن است تنها علائم را کاهش دهد.

فرآیند تحقیق و توسعه این اختراع حدود ۹ ماه به طول انجامیده و پس از انجام مراحل آزمایشگاهی، درخواست ثبت آن در خردادماه ۱۴۰۴ در سامانه مالکیت معنوی ثبت شده است.

پس از تأیید اظهارنامه و طی مراحل داوری، سند مالکیت این اختراع با شماره ثبت ۱۱۴۱۱۵ در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از سوی قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی صادر شد.

رایان درباره روند ثبت این اختراع اظهار کرده است که ثبت اختراع در سراسر جهان فرآیندی زمان‌بر و مشابه یک ماراتن علمی است و مخترع باید توانایی اثبات علمی موضوع مورد ادعا را داشته باشد.