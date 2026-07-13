به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: والدین باید با استفاده از شماره تلفن همراهی که به نام یکی از آنها ثبت شده است، از طریق درگاه دولت وارد سامانه شوند و پس از انتخاب نقش «والدین»، از بخش «پیش‌ثبت‌نام مدارس»، گزینه «پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم» را انتخاب کنند.

در ادامه، اطلاعات دانش‌آموز شامل کد ملی، تاریخ تولد و سایر مشخصات مورد نیاز باید بررسی یا تکمیل شود. سپس والدین می‌توانند نوع مدرسه مورد نظر اعم از دولتی، غیردولتی، شاهد و... را انتخاب کرده و پس از تعیین استان، منطقه و مدرسه، درخواست خود را ثبت کنند.

پس از ثبت نهایی، کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که لازم است تا پایان فرآیند ثبت‌نام نزد خانواده‌ها نگهداری شود؛ زیرا پیگیری وضعیت درخواست صرفاً از طریق این کد امکان‌پذیر است.

همچنین تأکید شده است که پیش‌ثبت‌نام به منزله ثبت‌نام قطعی نیست و پس از بررسی مدارک، احراز محدوده سکونت، ظرفیت مدرسه و تأیید مدیر، ثبت‌نام نهایی دانش‌آموز انجام خواهد شد.