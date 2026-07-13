پخش زنده
امروز: -
کانون تربیتی مهدیه همدان فعالیتهای اوقات فراغت برای دانش آموزان را در ۴۵ رشته آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کانون تربیتی مهدیه فعالیتهای اوقات فراغت برای دانش آموزان را در ۴۵ رشتهی فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی، آموزشی رسما آغاز کرد.
محمد ساده دل مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش همدان گفت: کانون تربیتی مهدیه از قدیمیترین، شناخته شدهترین و فعالترین مراکز غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تمام سال است اکنون هزار عضو دارد امسال تابستان به منظور رعایت عدالت تربیتی دو کانون دیگر یکی در دبیرستان فلسطین در منطقهی اسلامشهر با ۲۰ رشته و دیگری دبیرستان سجادی در شهرک ولی عصربا ۲۵ رشته فعال شده است.
وی گفت: در روزهای جنگ تحمیلی سوم این کانون فعالیتهای محله محور باهدف تقویت روحیهی دانش آموزان اجرا کرد.
کلاسهای ورزشی کانون مهدیه از جمله بهترین سالن تیراندازی با هزینههای بسیار پایینتر از جاهای دیگر شامل استعدادیابی هم میشود و به زودی مرکز تخصصی اصلاح ساختار قامتی هم راه اندازی میشود.