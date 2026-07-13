رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از انتقال ۲۰۳ تن پسماند صنعتی یک واحد صنعتی، غذایی شامل لجن تصفیه خانه و پسماند شیمیایی تولیدی به منظور امحاء و مدیریت اصولی به مرکز مجاز و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره ضمن حضور در محل بارگیری نسبت به نظارت دقیق به منظور رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و همچنین جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی به هنگام بارگیری و انتقال پسماندهای مورد نظر اقدام کردند.

وجیهی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی این نوع پسماندها بر عهده تولیدکنندگان است و واحدهای تولیدی موظف ‌اند درخواست انتقال پسماند را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار ادامه داد: پس از بررسی و تأیید درخواست توسط اداره حفاظت محیط زیست، تولیدکنندگان می‌ توانند مطابق ضوابط و مقررات، نسبت به بارگیری و انتقال پسماندهای صنعتی ویژه به مراکز مجاز امحاء و مدیریت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر نحوه مدیریت، حمل و امحاء پسماندهای ویژه، از مهم ‌ترین اقدامات محیط زیست برای پیشگیری از آلودگی ‌های زیست ‌محیطی و صیانت از سلامت عمومی به شمار می ‌رود.