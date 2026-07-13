به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان، از اوایل وقت چهارشنبه ۲۴ تیرماه ، در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکز استان ، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه ای و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی پیش بینی می شود.

این پدیده جوی تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در استان ماندگار خواهد بود.

توصیه می‌شود افراد در معرض خطر از جمله سالمندان و افراد با بیماری‌های زمینه‌ای از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و مسئولان نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه اقدام کنند.