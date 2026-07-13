به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریبرز امیری فرماندار شهرستان شهرضا گفت: این تفاهنامه به ارزش ۲۸ میلیارد تومان با حضور مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان، بین شرکت شهرک‌های صنعتی استان، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای و فرمانداری شهرستان شهرضا برای ساخت هنرستان در جوار صنعت در شهرک رازی شهرضا امضا شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز با اشاره به وجود ۶۸۰ واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی رازی شهرضا، گفت: زمینی در اختیار آموزش و پرورش و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفت تا سوله‌ای آموزشی به وسعت حدود ۵ هزار مترمربع ساخته و در آن، رشته‌ها و مهارت‌های مورد نیاز صنایع آموزش داده شود.

حبیب قاسمی افزود: این طرح از جمله طرح‌های کم‌نظیر در استان اصفهان است و امیدواریم در ۲۰ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.