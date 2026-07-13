پخش زنده
امروز: -
کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری داروی سازمان غذا و دارو از انتشار داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این داشبورد با بهروزرسانی روش محاسبه ارزش ریالی، نمایش اطلاعات در سطح استان و امکان دریافت فایل دادهها در اختیار کاربران قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد ممی زاده، کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری داروی سازمان غذا و دارو گفت: این داشبورد با بهروزرسانی روش محاسبه ارزش ریالی، نمایش اطلاعات در سطح استان و امکان دریافت فایل دادهها در اختیار کاربران قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ مربوط به دو ماه نخست سال منتشر شده و در این نسخه، ارزش ریالی داروها بر اساس قیمت زمان فروش در هر ماه محاسبه شده است. این شیوه محاسبه، دقت تحلیلهای اقتصادی و بررسی روند تأمین و توزیع دارو را افزایش میدهد.
ممی زاده افزود: اطلاعات این داشبورد در سطح استان ارائه شده است تا امکان پایش وضعیت توزیع، مصرف و دسترسی به دارو در مناطق مختلف کشور با دقت بیشتری فراهم شود. این اطلاعات میتواند در تصمیمگیریهای مدیریتی، برنامهریزی و سیاستگذاری حوزه دارو مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از قابلیتهای جدید این نسخه، امکان دریافت فایل دادهها است. این ویژگی شرایط لازم را برای انجام تحلیلهای تکمیلی و استفاده پژوهشگران، مدیران و کارشناسان از اطلاعات آمارنامه فراهم کرده است.
داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه my.fda.gov.ir و بخش داشبوردهای عمومی در دسترس قرار دارد و کاربران میتوانند ضمن مشاهده اطلاعات، فایل دادههای مورد نیاز را نیز دریافت کنند.