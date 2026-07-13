به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران در حالی رقابت‌های قهرمانی آسیا را با حضور پررنگ نمایندگان آذربایجان‌غربی آغاز می‌کند که ۵ بازیکن و ۴ عضو کادر فنی اهل ارومیه، بار دیگر جایگاه این شهر به عنوان پایتخت والیبال آسیا را به نمایش می‌گذارند.

در فهرست نهایی تیم ملی ایران، پنج والیبالیست آذربایجان‌غربی حضور دارند که بار دیگر نقش پررنگ این استان در والیبال کشور را به نمایش گذاشته‌اند.

نیما پیری با شماره ۱۱، علی شیخ‌زاده با شماره ۱۶، آیدین چودار با شماره ۳، علیرضا ولایی با شماره ۷ و امیرمحمد همتی با شماره ۲۰، نمایندگان آذربایجان‌غربی در ترکیب تیم ملی هستند.