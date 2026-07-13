اگرچه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جوار حرم مطهر ثامن الائمه امام رضا(علیه السلام) آرمیده است، اما آرمان ها، سیره و روش ایشان سرلوحه کار مردم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مردمی که به برکت خون پدر شهید اُمّت مبعوث شده اند می‌گویند: ای آقای شهید، قول می‌دهیم راهت را ادامه دهیم و پرچمی که برافراشته‌ای را زمین نگذاریم. قول می دهیم انتقام خونت را از قاتلان، عاملان و مسببان این جنایت هولناک بگیریم. عهد می بندیم پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا به مملکتمان آسیبی نرسد.