به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز شهید مجید عنایتی پس از تشییع از مقابل درب منزل وی واقع در نجف آباد اصفهان، خیابان منتظری شمالی، انتهای کوی فرهنگ، در جنت‌الشهدای نجف‌آباد اصفهان آرام گرفت.

مراسم بزرگداشت این شهید فردا سه‌شنبه ۲۳ تیر از ساعت ۹ صبح در مسجد جامع نجف‌آباد برگزار می‌شود.

مجید عنایتی با عضویت بسیجی متولد ۱۳۴۳ در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ در عملیات بیت‌المقدس در منطقه خرمشهر بر اثر ترکش از نواحی سر و صورت، چشم، دست چپ، پای چپ، سینه مجروح و جانباز شده بود.