به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین یاقوت افزود: از روز گذشته همزمان با سراسر کشور پیش ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ در استان خوزستان و از طریق سامانه پنجره واحد خدمات حج و زیارت به نشانی: https://my.haj.ir/ آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون استان خوزستان رتبه چهارم کشور درتعداد زائران پیش ثبت نام کننده حج سال آینده هستند، ادامه داد: در این مرحله افرادی که در سال گذشته موفق به ثبت نام در کاروان‌های حج شده‌اند و توفیق تشرف نشده‌اند، می‌توانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.