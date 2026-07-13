به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا قسمتی ابری است گفت : بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم ماندگاری هوای گرم و شرجی تا اواخر هفته در استان است.

محمد دادرس با بیان اینکه دمای هوا در استان ۲ تا ۴ درجه افزایش می‌یابد افزود: دمای هوا در نواحی جلگه‌ای به ۳۲ تا ۳۵ درجه سلسیوس و جنوب استان هم به ۳۶ تا ۳۸ درجه خواهد رسید.

وی همچنین گفت: ناپایداری موقتی در دامنه‌ها و ارتفاعات به شکل رگبار و رعد وبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای هوای رشت در مرکز گیلان هم اکنون ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت ۷۰ درصد است به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضرور و فعالیت فیزیکی در فضای باز خودداری کنند.

محمد دادرس گفت: در شبانه روز گذشته دیلمان با دمای هوای ۱۵ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و لنگرود با دمای هوا ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین شهر‌های استان بودند.

وی افزود: دریا هم در این مدت برای فعالیت‌های دریانوردی و گردشگری مناسب است.