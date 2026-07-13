بر اساس اعلام ادارهکل حفاظت محیطزیست استان قم، شاخص کیفیت هوای شهرهای قم و قنوات امروز به علت افزایش ذرات معلق در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر پایه اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ امروز، دوشنبه ۲۲ تیرماه، شاخص کیفیت هوای شهرهای قم و قنوات به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر این اساس، به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به آسم توصیه شده است از انجام فعالیتهای طولانیمدت و سنگین در فضای باز خودداری کرده و تردد غیرضروری را کاهش دهند.