به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،صفایی اظهار داشت: از این میزان آرد توزیع شده توسط شبکه تعاونی‌های روستایی استان، ۸۵۸۹ تن آرد خانه پز روستایی و ۱۷۴۷ تن آرد خبازی شهری و روستایی بوده است.

او با تاکید بر اینکه توزیع آرد خام پز روستایی در استان کرمانشاه به طور صد درصدی توسط تعاون روستایی صورت می‌گیرد اضافه کرد: شبکه تعاونی‌های روستایی به علت گستردگی و ارتباط مستمر و مستقیم با جامعه روستایی نقش مهمی در توزیع اقلام ضروری موردنیاز روستائیان مانند آرد ایفا می‌کنند و این مهم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی در دورترین نقاط استان با برنامه ریزی منظم توزیع می‌گردد.