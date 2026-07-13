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مدیر تعاون روستایی استان از توزیع ۱۰ هزار و ۳۳۶ تن آرد در چهار ماه ابتدای سال جاری توسط شبکه تعاونیهای روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،صفایی اظهار داشت: از این میزان آرد توزیع شده توسط شبکه تعاونیهای روستایی استان، ۸۵۸۹ تن آرد خانه پز روستایی و ۱۷۴۷ تن آرد خبازی شهری و روستایی بوده است.
او با تاکید بر اینکه توزیع آرد خام پز روستایی در استان کرمانشاه به طور صد درصدی توسط تعاون روستایی صورت میگیرد اضافه کرد: شبکه تعاونیهای روستایی به علت گستردگی و ارتباط مستمر و مستقیم با جامعه روستایی نقش مهمی در توزیع اقلام ضروری موردنیاز روستائیان مانند آرد ایفا میکنند و این مهم توسط شبکه تعاونیهای روستایی در دورترین نقاط استان با برنامه ریزی منظم توزیع میگردد.