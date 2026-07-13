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معاون وزیر ارتباطات از تکمیل اتصال ۵۲۰۰ مدرسه در ۳۱ استان به شبکه فیبر نوری خبر داد و گفت: این مسیر در راستای عدالت ارتباطی و هوشمندسازی مدارس، علیرغم شرایط موجود، بدون وقفه تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۵ هزار و ۲۰۰ مدرسه در ۳۱ استان کشور به شبکه فیبرنوری تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد و افزود: توسعه ارتباطات پرسرعت برای مراکز آموزشی، در راستای تحقق عدالت ارتباطی و هوشمندسازی مدارس، با وجود تداوم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بدون وقفه ادامه دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تداوم اجرای پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسبوکارها اظهار کرد: «با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، روند اجرای این طرح از سوی اپراتورهای دارای تعهد در سراسر کشور ادامه دارد و اتصال مدارس و مراکز درمانی به شبکه فیبرنوری، یکی از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات در اجرای این طرح ملی است.»
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی در بخش آموزش، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزش الکترونیکی و تحقق عدالت آموزشی است، افزود: «بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر ۳۹ هزار و ۸۰۰ مدرسه در مناطق شهری کشور فعالیت میکنند که تا پایان خردادماه سال جاری، ۵ هزار و ۲۰۰ مدرسه در ۳۱ استان به شبکه فیبرنوری متصل شدهاند.»
تعهد ۱۰ اپراتور برای اتصال مدارس
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشارکت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این طرح گفت: «در حال حاضر ۱۰ اپراتور شامل هایوب، فناپ تلکام، ایرانسل، مبیننت، شرکت مخابرات ایران، آسیاتک، صبانت، شاتل، پیشگامان و رایتل متعهد شدهاند مدارس واقع در مناطق تحت پوشش شبکه فیبرنوری را بر اساس زمانبندی توافقشده به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری متصل کنند.»
وی تأکید کرد اجرای این طرح با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی، ارتقای کیفیت دسترسی مدارس به خدمات دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی در سراسر کشور با جدیت ادامه خواهد داشت.