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فیلم سینمایی «خاکستر و برف»، امشب از شبکه نمایش پخش میشود و پخش فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، تازهترین محصول مرکز سیمرغ هم از ۲۵ تیر از شبکه دو آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «خاکستر و برف» ساخته روحالله سهرابی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «خاکستر و برف» به نویسندگی روح الله سهرابی، که فیلمی اجتماعی با موضوع دفاع مقدس است، داستان مردی به نام احسان را روایت میکند که پس از ۲۵ سال به ایران برمیگردد. او تصمیم دارد با صمیمیترین دوست خود که زندگیاش را مدیون اوست برای آخرینبار تجدید دیدار کند. این دیدار، اتفاقات ناخواستهای را برای او رقم میزند؛ اتفاقی که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
در این فیلم که نامزد سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از سیویکمین جشنواره فیلم فجر شد، بازیگرانی، چون کامبیز دیرباز، میترا حجار، قربان نجفی و سیامک ادیب ایفای نقش کردهاند.
فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی»، به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی میثم مهدوی، بهعنوان تازهترین محصول مرکز سیمرغ، از ۲۵ تیر ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو اغاز می شود.
پخش مجموعه تلویزیونی «قاضی بیگی» با رویکردی نو و بهرهگیری از ظرفیت کارگردانان جوان، به روایت پروندههای قضایی و تبیین موضوعات حقوقی در قالبی نمایشی میپردازد. این مجموعه تلاش دارد با زبانی ساده و نمایشی مفاهیم حقوقی و قضایی را برای مخاطبان تلویزیون بازگو کند.
در فصل سوم، مهدی بهرامبیگی در نقش «آقای قاضی» حضور دارد و قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه، با روایت پروندههای مختلف، مهمان خانه مخاطبان شبکه دو سیما باشد.