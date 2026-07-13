در پی برخورد پژو پارس با نیوجرسی در محور ارومیه - تبریز، یک تن جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برخورد پژو پارس با نیوجرسی در محور ارومیه - تبریز یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت .

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: بامداد دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵؛ گزارشی مبنی بر برخورد پژو پارس با نیوجرسی در محور ارومیه - تبریز اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه یک فوتی و یک مصدوم داشت که فوتی بعد از رهاسازی تحویل مراجع ذی صلاح گردید و مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.