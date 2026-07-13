به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری با صدور بیانیه‌ای با عنوان لبیک یا قائد العظیم گفت: خون به ناحق ریخته شده رهبر، امام و پیشوای مؤمنان، امام خامنه‌ای عزیز، حق مسلمی را برای اولیای دم ایشان که ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان باشند، ایجاد کرده است و آن، حق انتقام و قصاص از قاتلان، اعم از آمران و عاملان، است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: اکنون پس از فرمان رهبر و امام جامعه، اینجانب و آحاد مردم خراسان شمالی با معظم‌له عهد می‌بندیم که برای اجرای حکم قصاص و انتقام، از هیچ کمکی دریغ نکنیم و تمام توان خود را در مسیر اجرای این حکم الهی به کار گیریم تا دیگر جنایتکاران، اندیشه تعرض و به شهادت رساندن رهبران الهی را در سر نپرورانند.