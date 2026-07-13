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۳۰۰ هزار گلدان گل فصلی تابستان در چهارمحال و بختیاری برای زیباسازی فضای شهرکرد تولید شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکردبا اشاره به فعال بودن چهار گلخانه در شهرکرد، افزود: ظرفیت تولید سالانه در این گلخانهها بیش از ۵۰۰ هزار گلدان گل متناسب با هر فصل است.
حبیبی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار اصله درخت سازگار با اقلیم شهرکرد در پارکها و بوستانها کاشته شده است
وی گفت: با توجه به ضرورت حفظ سلامت فضای سبز، تعدادی از درختان خشک، پوسیده و بیمار در بوستانهای سطح شهر شناسایی و حذف شدند.