به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکردبا اشاره به فعال بودن چهار گلخانه در شهرکرد، افزود: ظرفیت تولید سالانه در این گلخانه‌ها بیش از ۵۰۰ هزار گلدان گل متناسب با هر فصل است.

حبیبی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار اصله درخت سازگار با اقلیم شهرکرد در پارک‌ها و بوستان‌ها کاشته شده است

وی گفت: با توجه به ضرورت حفظ سلامت فضای سبز، تعدادی از درختان خشک، پوسیده و بیمار در بوستان‌های سطح شهر شناسایی و حذف شدند.