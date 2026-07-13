از آلمان تا افغانستان و از عراق تا دیگر کشور‌های منطقه، زائرانی خود را به مشهد مقدس رسانده‌اند تا در آیین بدرقه رهبر شهید حضور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آنها می‌گویند این سفر، تنها برای حضور در یک مراسم نبوده است، بلکه ادای احترام به شخصیتی است که به باورشان تأثیر او فراتر از مرز‌های جغرافیایی بوده است.

زائران خارجی، با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت، یک پیام مشترک دارند؛ راه رهبر شهید ادامه دارد و اندیشه او همچنان الهام‌بخش آزادی‌خواهان و دوستداران مقاومت در کشور‌های مختلف خواهد بود.