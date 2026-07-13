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رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) امروز در آیین بزرگداشت قائد شهید در مصلی ساری گفت: اندیشههای رهبر شهید، جبههای جهانی مقاومت را شکل داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع)، در آیین بزرگداشت «رهبر شهید» در مصلی ساری، تبیین کرد که گفتمان انقلاب اسلامی تحت رهبری پیشوای فقید، از مرزهای ملی فراتر رفته و به جریانی بینالمللی میان ملتهای آزادیخواه تبدیل شده است.
آیتالله اختری شکلگیری جبهه مقاومت و بیداری ملتها را بازتابی از نگاه آیندهنگر و جهانی رهبر شهید برشمرد.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) با اشاره به چهار دهه رهبری معظمله، تصریح کرد: ایشان با بهرهگیری از ظرفیتهای دوران امام خمینی (ره)، افقهای تازهای برای جهان اسلام ترسیم کردند
وی محورهایی، چون «امت واحده اسلامی»، تقویت وحدت مسلمانان، گسترش معارف اهلبیت (ع) و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را از برجستهترین جلوههای رویکرد بینالمللی رهبر شهید دانست که منجر به شکلگیری جبههای جهانی در برابر ظلم و استکبار گشت.
آیتالله اختری با تجلیل از مردم ولایتمدار و مقاوم مازندران، این استان را سرزمینی با پیشینهای دیرینه در محبت به اهلبیت (ع) توصیف کرد.
وی با اشاره به دیدارهای مستمر خود با رهبر شهید، خاطرنشان کرد: معظمله همواره از ولایتمداری مردم مازندران به نیکی یاد میکردند و این روحیه را از سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی میدانستند.
آیتالله اختری شهادت رهبر شهید را خسارتی جبرانناپذیر برای جامعه بشری دانست و تأکید کرد که خون شهدای این مسیر، زمینهساز گسترش هرچه بیشتر اندیشههای امام راحل و رهبر شهید در جهان خواهد بود.