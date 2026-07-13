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فرماندار رشت از آمادگی و اعزام ۸ موکب فعال شهرستان برای ارائه انواع خدمات در حوزه پزشکی، حمل و نقل، راهداری، پشتیبانی و دیگر بخشها از چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل میرغضنفری در نشست ستاد اربعین شهرستان رشت، با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، گفت: اربعین علاوه بر جنبههای دینی، ایمانی و اعتقادی، جلوهای از عظمت و ظرفیت دنیای اسلام است و همه دستگاههای شهرستان باید تلاش کنند این حرکت بزرگ به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
وی افزود: این اجتماع بزرگ، نمادی از همبستگی مسلمانان و آزادیخواهان جهان است و باید تلاش کنیم در انجام وظایف خود به گونهای عمل کنیم که موجب رضایت مردم و صاحبان این ایام شود.
فرماندار رشت با اشاره به ظرفیتهای شهرستان، گفت: شهرستان رشت ۸ موکب فعال دارد که یکی از موکبها متعلق به بخش سنگر، یک موکب متعلق به بخش کوچصفهان و ۶ موکب دیگر متعلق به شهر رشت است.
میرغضنفری افزود: این مواکب آماده اعزام و استقرار در محلهای پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران در ایام اربعین هستند و نخستین موکب شهرستان رشت هم در روزهای آینده عازم نجف اشرف خواهد شد تا مقدمات آغاز فعالیت خود را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، گفت: کمیتههای مختلف ستاد اربعین در حوزه پزشکی، حمل و نقل، راهداری، پشتیبانی و دیگر بخشها فعال شدهاند و هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود در این مسیر نقشآفرینی کند.
فرماندار رشت گفت: برنامهریزیها باید به شکلی انجام شود که کمکهای مردمی به صورت منسجم ساماندهی شده و امکانات مورد نیاز مواکب، بر اساس اولویتها و نیازهای واقعی در اختیار آنها قرار گیرد.
اسماعیل میرغضنفری با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل زائران، افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امکانات حمل و نقل و خودروهای مورد نیاز تا روزهای منتهی به اربعین در مسیرهای تعیینشده فعالیت خواهند کرد تا خدمات مناسبتری به زائران ارائه شود.
وی با بیان اینکه استفاده از تجربیات سالهای گذشته نقش مهمی در بهبود روند خدمترسانی دارد، گفت: مسئولان و متولیان حوزه اربعین با تجربهای که در سالهای گذشته به دست آوردهاند، میتوانند موانع احتمالی را شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی کنند.
فرماندار رشت با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در پشتیبانی از مراسم اربعین، گفت: دستگاههایی مانند راهداری، صمت، آب و فاضلاب، شهرداری رشت، توزیع برق، مرکز بهداشت و اورژانس برای پشتیبانی مراسم اربعین حسینی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و همکاری آنها برای تحقق اهداف ستاد ضروری است.
میرغضنفری در پایان، ضمن قدردانی از همراهی مجموعه شهرداریها، بخشداران، شهرداران و دستگاههای اجرایی شهرستان رشت، افزود: همه این مجموعهها تلاش میکنند با استفاده از ظرفیت دستگاهها و همراهی مردم، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی فراهم شود و خدماترسانی به زائران و مواکب به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.