پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان گفت:بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی اوقات فراغت میزبان دانشآموزان این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الله مومنی در جلسه برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای اوقات فراغت دانشآموزان با تأکید بر اهمیت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، اظهار کرد: تابستان فرصتی ارزشمند برای کشف استعدادها، تقویت مهارتهای زندگی، ارتقای توانمندیهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی دانشآموزان است و آموزش و پرورش با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای استان، تلاش میکند محیطی پویا، ایمن و اثرگذار برای دانشآموزان فراهم کند.
وی با بیان اینکه برنامههای تابستانی امسال بر پایه مشارکت اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت محلات طراحی شده است، افزود: مدارس، کانونهای فرهنگی و تربیتی، دارالقرآنها، مساجد، سالنهای ورزشی و سایر مراکز فرهنگی باید به عنوان پایگاههای فعال اوقات فراغت، با یکدیگر شبکهای منسجم تشکیل دهند تا زمینه حضور گسترده و هدفمند دانشآموزان در برنامههای تربیتی، فرهنگی و مهارتی فراهم شود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی، مهارتهای فنی و هنری، توسعه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، قرآنی و ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی از مهمترین رویکردهای برنامههای تابستانی امسال است و اجرای این برنامهها با همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی استان دنبال خواهد شد.
مومنی در پایان یادآور شد: تابستان امسال بیش از ۶۰۰ پایگاه اوقات فراغت شامل مدارس، کانونهای فرهنگی و تربیتی، دارالقرآنها، مساجد، بقاع متبرکه، سالنهای ورزشی و سایر مراکز فرهنگی در سراسر استان لرستان، میزبان دانشآموزان خواهند بود و خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی را به آنان ارائه خواهند کرد.