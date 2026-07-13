به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان و دیدار با کارکنان این مجموعه با بیان اینکه حمایت از تولید از اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: در یک سال گذشته اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی داده نشده و با تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این واحد‌ها تا حد امکان برطرف شده است.

هاشمی به اقدامات انجام‌شده برای تقویت اقتصاد استان اشاره کرد و افزود: یکی از سیاست‌های جدی مدیریت استان، استقرار حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های فعال در خراسان جنوبی در داخل استان بوده که نتیجه آن، افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی استان در یک سال گذشته است.

استاندار با قدردانی از همراهی مردم استان در پرداخت مالیات افزود: پرداخت بیش از ۹۷ درصد مالیات به‌صورت قانونی و سهم کمتر از سه درصدی خوداظهاری، نشان‌دهنده قانون‌مداری دینداری و مسئولیت‌پذیری مردم خراسان جنوبی است.

هاشمی اجرای طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها را از دیگر اقدامات مؤثر نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: با هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های عمرانی، طرح‌های مهمی در حوزه آبرسانی، راه سازی و سایر زیرساخت‌های استان از رکود خارج شده و روند اجرای آنها شتاب گرفته است.

استاندار با تشریح بخشی از دستاورد‌های دولت در خراسان جنوبی، از افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی، شتاب گرفتن اجرای طرح راه‌آهن، توسعه راه‌های دوبانده، آغاز اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان و افزایش چشمگیر صادرات استان خبر داد.

وی افزود: در حوزه راه آهن، میزان پیشرفت طرح از حدود ۱۸ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد رسیده و تاکنون پنج همت اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

استاندار همچنین با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه تجارت خارجی گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته در میان ۷۲ گمرک کشور رتبه نخست صادرات به افغانستان را کسب کرد و با صادرات بیش از سه میلیارد دلار کالا بیش از ۴۳ درصد صادرات ایران به افغانستان از طریق این استان انجام شده است.