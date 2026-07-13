پخش زنده
امروز: -
زائران پیاده روی اربعین حسینی از شنبه ۲۷ تیر میتوانند با مراجعه به برنامههای کاربردی و شعب بانکها، ارز دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای هرمزگان گفت: زائران با مراجعه به شعب ارزی بانکهای ملی، سپه، ملت، مهر ایران، بانک شهر، گردشگری، کشاورزی و پست بانک میتوانند ۲۰۰ هزار دینار عراقی، به نرخ مرکز مبادله دریافت کنند.
حسن آرمات افزود: همراه داشتن اصل شناسنامه برای افراد ۵ تا پانزده سال، کارت ملی، گذرنامه و یا برگ رفت و آمد اربعین برای افراد بالای ۱۵ سال الزامی است.
بیشتر بخوانید: نام نویسی بیش از ۱۲ هزار هرمزگانی برای مراسم پیاده روی اربعین
وی توصیه کرد: برای جلوگیری از شلوغی بانک ها، زائران برای دریافت ارز اربعین حتماً از سامانههای اینترنتی استفاده کنند و درصورت مراجعه حضوری و شلوغی شعب، به شعبه دیگری مراجعه کنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای هرمزگان گفت: زائران در صورت استفاده نشدن ارز و یا انصراف از سفر تا ۳۱ مرداد ماه میتوانند ارز دریافتی از بانک را بازگردانند.