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معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از اهدای هزار جلد کتاب با هدف تقویت کتابخانههای سیار و دسترسی عادلانه مردم به منابع مطالعاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️محمد لکزایی گفت: این کتابها در حوزههای علمی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال به کتابخانههای سیار شهرستانهای گرمسار و شاهرود اهدا شد.
سید رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، در نشست خبری اصحاب رسانه گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی، تقویت کتابخانههای عمومی و سیار و گسترش دسترسی مردم به منابع مطالعاتی از مهمترین اولویتهای فرهنگی استان سمنان است.