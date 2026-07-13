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انجمن «میراث فرهنگی فرهنگ هرمزگان» موفق به کسب مقام مشورتی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال ۲۰۲۶ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: این جایگاه، تأیید رسمی صلاحیت نهادی و تخصص این انجمن برای مشارکت مستقیم در سیاستگذاریهای کلان حوزه میراث ناملموس است.
عادل شهرزاد افزود: با کسب این اعتبار بینالمللی، افقهای نوینی را برای معرفی ظرفیتهای تمدنی، آئینی و فرهنگی هرمزگان در مقیاس جهانی گشوده است.
وی گفت: این انجمن بهعنوان چهارمین سمن ایرانی پس از انجمنهای فعال در تهران، یزد و اصفهان، به این شبکه معتبر بینالمللی راه یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: طبق آمارهای رسمی یونسکو، اکنون ۳۱۷ تشکل غیردولتی (NGO) در سراسر جهان از مقام مشورتی این نهاد برخوردارند.