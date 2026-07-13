مریم خسروانیان، داور بین‌المللی ایران، با دعوت کنفدراسیون روئینگ آسیا به عنوان یکی از داوران بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون روئینگ آسیا با ارسال دعوت‌نامه رسمی، مریم خسروانیان، داور بین‌المللی ایران را برای قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزید.

خسروانیان که از داوران باسابقه و دارای نشان بین‌المللی روئینگ ایران به شمار می‌رود، در این رویداد معتبر قاره‌ای، مسئولیت قضاوت مسابقات را در کنار دیگر داوران برگزیده آسیا بر عهده خواهد داشت.