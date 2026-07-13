مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد و سمنان، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جهانگیر حبیبی، مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد و سمنان، معاون پیشین حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کشور و از مدیران شناخته‌شده وزارت نیرو که سال‌ها در حوزه مدیریت منابع آب و پیگیری طرح‌های آبی استان نقش‌آفرینی کرد، دار فانی را وداع گفت.

پیام تسلیت فرماندار شهرستان چرام در پی درگذشت معاون اسبق حفاظت و بهره برداری منابع آب کشور

سید علی وفایی مقدم فرماندار شهرستان چرام با صدور پیامی، درگذشت زنده‌یاد مهندس جهانگیر حبیبی، معاون پیشین حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کشور و مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد را تسلیت گفت.

متن پیام فرماندار شهرستان چرام بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت زنده‌یاد مهندس جهانگیر حبیبی، از مدیران متخصص، متعهد و خوشنام صنعت آب کشور، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

زنده یاد مهندس حبیبی در عرصه مدیریت و توسعه منابع آب کشور، در مسئولیت‌هایی همچون مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و سمنان و نیز معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کشور، منشأ خدمات ارزشمند، ماندگار و اثرگذاری بود و بی‌تردید تلاش‌های صادقانه ایشان در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی و صیانت از منابع حیاتی آب، در یادها خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه تأسف‌بار را به خانواده محترم آن مرحوم، بستگان، دوستان، همکاران ایشان و نیز مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه مردم شهرستان چرام (ایران کوچک) صمیمانه تسلیت عرض می‌ نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت می نمایم.