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سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : محصولات صادراتی شامل گلاب، اسانس، غنچه و گلبرگ خشک است که با برندی مشخص و ایرانی به بازار فرانسه صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حشمت اله صادقی با اشاره به اهمیت راهبردی محصولات گل محمدی در بازارهای داخلی و خارجی، گفت:
«این تولیدکننده در شهرستان سپیدان، طرح کشت ارگانیک را در سطحی افزون بر ۷ هکتار اجرا کرده و موفق به اخذ گواهینامه معتبر ارگانیک شده است.»
«محصولات این واحد شامل گلاب، اسانس، غنچه و گلبرگ خشک است که با برندی مشخص و ایرانی به بازار فرانسه صادر شدهاند. این محصولات تقاضای بسیار بالایی در سطح بینالمللی دارند.»
«این طرح تولیدی نه تنها باعث ایجاد اشتغال برای ۱۰ نیروی دائم و ۴۰ نیروی موقت در منطقه شده، بلکه با صادرات به بازارهای اروپایی، زیرساختهای لازم برای ارزآوری به اقتصاد کشور را فراهم آورده است.»
صادقی خاطرنشان کرد: فارس با ۶۹۶۱ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی، رتبه اول کشور را دارد.
سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : اگرچه شهرستان های داراب و فیروزآباد قطبهای اصلی هستند، اما بهرهبرداری در ۲۵ شهرستان دیگر استان نیز گسترده است.
وی تأکید کرد که توسعه کشتهای استاندارد و ارگانیک، کلید رقابتپذیری در بازارهای جهانی است.