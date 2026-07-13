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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از کشف و جمعآوری ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قالب مانور شناسایی مراکز غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتبی حجتیمقدم با بیان اینکه این تجهیزات از سه مرکز غیرمجاز در شهر یزد کشف و جمعآوری شده است، گفت: این مانور با هدف صیانت از شبکه برق، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق اجرا شد.
وی افزود: با احتساب این کشفیات، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و ۹۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و جمعآوری شده است.
حجتیمقدم با اشاره به تأثیر ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق تصریح کرد: هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی در ساعات اوج مصرف برق مصرف میکند.
وی ادامه داد: بر این اساس، ۹۲ دستگاه ماینر کشفشده از ابتدای سال مصرفی به میزان ۹۲۰ واحد مسکونی را داشتهاند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به شبکه برق، موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق و بروز خاموشیهای ناخواسته میشود و مقابله با این پدیده با جدیت ادامه خواهد داشت.