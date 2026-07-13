رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پارس‌آباد گفت: بزرگراه پارس‌آباد - سربند به امتداد بیش از ۶۰ کیلومتر با اجرای چند قطعه از جمله زیرگذرها و لایه آسفالت گرم با هدف تسهیل و ایمنی تردد در حال تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سجاد علیزاده رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: هم‌زمان با تکمیل عملیات آسفالت، زیرگذر‌های چهارخطه پارس‌آباد - سربند هم اجرا می‌شود و روند اجرای طرح‌های عمرانی حوزه راه و شهرسازی این شهرستان با سرعت مطلوب ادامه دارد.

وی درباره احداث زیرگذر پیرایواتلو پارس آباد گفت: عملیات لایه دوم آسفالت زیرگذر پیرایواتلو به پایان رسیده و نیوجرسی (مانع بتنی و پلاستیکی) نصب و مسیر، آماده خط‌کشی است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پارس‌آباد افزود: لایه دوم آسفالت زیرگذر اولتان نیز تکمیل شده و هم‌زمان عملیات اجرای لایه بیندر (لایه اصلی آسفالت گرم) در زیرگذر واقع در محدوده قبل از پیرایواتلو آغاز شده است.

علیزاده ادامه داد: این اقدامات در راستای تکمیل چهارخطه پارس‌آباد - سربند و ارتقای ایمنی تردد در این مسیر انجام می‌شود و اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی جاده‌ها، نقش مهمی در بهبود خدمات زیربنایی شهرستان دارد که با تداوم آن شاهد توسعه متوازن، افزایش ایمنی راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهیم بود.

او درباره تکمیل معابر مسکن ملی پارس آباد نیز گفت: این کار نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که در صورت تامین نسبت به زیرسازی، روسازی و آسفالت خیابان‌های اصلی و فرعی، جداول و جوی‌ها و جداول پشت ساختمان‌ها برای هدایت آب‌های سطحی اقدام می‌شود.

وی افزود: برای توسعه زیرساخت‌های مسکن ملی پارس‌آباد گام‌های موثری برداشته شده که در صورت مشارکت متقاضیان، واحد‌های مسکن ملی به موقع تحویل داده می‌شود.